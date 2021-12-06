64-летнюю женщину сбили на пешеходном переходе в Порховском районе

14:20, 06 декабря 2021, ПАИ

6 декабря 2021 года около 7:30 утра на 151-м километре автодороги Новгород – Псков в Порховском районе произошло ДТП с участием пешехода, передаёт корреспондент газеты «Порховский вестник».

Водитель автомобиля «Лада Гранта» совершил наезд на 64-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина получила телесные повреждения различной степени тяжести. На место происшествия прибыли скорая помощь, а также сотрудники ГИБДД. По данному факту проводится проверка.