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Происшествия

64-летнюю женщину сбили на пешеходном переходе в Порховском районе

6 декабря 2021 года около 7:30 утра на 151-м километре автодороги Новгород – Псков в Порховском районе произошло ДТП с участием пешехода, передаёт корреспондент газеты «Порховский вестник».

Водитель автомобиля «Лада Гранта» совершил наезд на 64-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. 

В результате ДТП женщина получила телесные повреждения различной степени тяжести. На место происшествия прибыли скорая помощь, а также сотрудники ГИБДД. По данному факту проводится проверка.

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