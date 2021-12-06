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Общество

Псковичи просят обеспечить безопасность пешеходов на улице Железнодорожной

Псковичи просят обеспечить безопасность движения пешеходов на улице Железнодорожной. Обращение опубликовано на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Заявитель рассказал, что после замены асфальтового покрытия на улице Железнодорожной её стало небезопасно переходить пешеходам в направлении с улицы Паровозной на пешеходный мост к железнодорожному вокзалу. Это связано с тем, что автомобили стали ездить по улице Железнодорожной с большой скоростью. Пешеходный переход на указанном участке не предусмотрен. При этом это основной путь жителей района к вокзалу.

Заявитель добавил, что автомобилисты, выезжающие с улицы Паровозной, сталкиваются со сложностями, так как улица Железнодорожная меняет направление и не видно транспорта, движущегося по ней, в следствие чего часто возникают аварийные ситуации.

Пскович предложил два пути решения данной проблемы. По его мнению, на участке нужно оборудовать пешеходный переход и установить искусственные неровности на улице Железнодорожной. Второй вариант - изменить направление главной дороги, сделать главной улицу Паровозную и часть улицы Железнодорожной в направлении железнодорожного депо, как и было ранее. «Основной поток автомобилей движется именно в этом направлении», - пояснил местный житель.

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