В районы Псковской области передано более 70 единиц медицинского транспорта

15:35, 06 декабря 2021, ПАИ

6 декабря в Пскове состоялась очередная передача спецтранспорта в учреждения здравоохранения региона, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Ключи от новых карет скорой помощи и автомобилей для перевозки пациентов и врачей получили главные врачи Псковской станции скорой медицинской помощи, межрайонных и районных больниц. С этим событием медиков поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В частности, в медицинские учреждения поступили 17 машин скорой помощи УАЗ и «Газель», которые поставлены в рамках распоряжения Правительства РФ. Автомобили оснащены отечественным медицинским оборудованием по классу «В», позволяющим бригадам врачей и фельдшеров оказывать больным и пострадавшим всю необходимую помощь, в том числе проводить реанимационные мероприятия.

Это восьмая партия автомобилей скорой медицинской помощи, поступивших в Псковскую область с 2017 по 2021 год. Всего за этот период в службу было передано 117 скорых для оказания неотложной медицинской помощи жителям сельской местности.

Остальные 54 машины — 14 Lada Largus Cross и 40 Lada Granta — предназначены для доставки пациентов в лечебные учреждения и медицинских работников до места жительства пациентов. Они отправятся в медорганизации 12 районов Псковской области. Автомобили приспособлены к бездорожью. В настоящий момент они являются неотъемлемой частью работы медицинского персонала над профилактикой новой коронавирусной инфекции. Поставка транспорта стала возможной благодаря реализации в регионе программы модернизации первичного звена здравоохранения. Ранее в рамках обновления парка спецтранспорта в регион поступило 20 легковых автомобилей, 6 микроавтобусов и 13 санитарных машин. Михаил Ведерников отметил, что программа будет продолжена: в течение 2022–2023 годов планируется поставить еще более 100 единиц техники.

«Эта крупная поставка медтранспорта в совокупности с прошлыми закупками позволит существенно обновить автопарк системы здравоохранения Псковской области. С учетом того, какая сейчас нагрузка на врачах, на младшем и среднем медицинском персонале, эти машины сыграют важную роль в обеспечении доступности и качества медицинского обслуживания населения», - уточнил Михаил Ведерников и пожелал, чтобы благодаря новому транспорту непростая работа медиков стала легче.