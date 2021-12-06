Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В районы Псковской области передано более 70 единиц медицинского транспорта

6 декабря в Пскове состоялась очередная передача спецтранспорта в учреждения здравоохранения региона, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Ключи от новых карет скорой помощи и автомобилей для перевозки пациентов и врачей получили главные врачи Псковской станции скорой медицинской помощи, межрайонных и районных больниц. С этим событием медиков поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В частности, в медицинские учреждения поступили 17 машин скорой помощи УАЗ и «Газель», которые поставлены в рамках распоряжения Правительства РФ. Автомобили оснащены отечественным медицинским оборудованием по классу «В», позволяющим бригадам врачей и фельдшеров оказывать больным и пострадавшим всю необходимую помощь, в том числе проводить реанимационные мероприятия.

Это восьмая партия автомобилей скорой медицинской помощи, поступивших в Псковскую область с 2017 по 2021 год. Всего за этот период в службу было передано 117 скорых для оказания неотложной медицинской помощи жителям сельской местности.

Остальные 54 машины — 14 Lada Largus Cross и 40 Lada Granta — предназначены для доставки пациентов в лечебные учреждения и медицинских работников до места жительства пациентов. Они отправятся в медорганизации 12 районов Псковской области. Автомобили приспособлены к бездорожью. В настоящий момент они являются неотъемлемой частью работы медицинского персонала над профилактикой новой коронавирусной инфекции. Поставка транспорта стала возможной благодаря реализации в регионе программы модернизации первичного звена здравоохранения. Ранее в рамках обновления парка спецтранспорта в регион поступило 20 легковых автомобилей, 6 микроавтобусов и 13 санитарных машин. Михаил Ведерников отметил, что программа будет продолжена: в течение 2022–2023 годов планируется поставить еще более 100 единиц техники.

«Эта крупная поставка медтранспорта в совокупности с прошлыми закупками позволит существенно обновить автопарк системы здравоохранения Псковской области. С учетом того, какая сейчас нагрузка на врачах, на младшем и среднем медицинском персонале, эти машины сыграют важную роль в обеспечении доступности и качества медицинского обслуживания населения», - уточнил Михаил Ведерников и пожелал, чтобы благодаря новому транспорту непростая работа медиков стала легче.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как часто вы сталкивались с хамством?

Проголосовать >>>

06 декабря 2021

Проект по созданию военно-мемориального комплекса «Себежский укрепрайон» выдвинут на соискание премии «Народное признание — 2021»
06 декабря 2021

Новые автомобили получили главы сельских поселений Псковской области
06 декабря 2021

Псковский завод компьютерных и мобильный кабелей стал партнёром премии «Народное признание – 2021»
06 декабря 2021

Псковички смогут вакцинироваться от коронавируса прямо в перинатальном центре
06 декабря 2021

Итоги опроса: большинство пользователей сайта ПАИ чувствуют приближение Нового года
06 декабря 2021

Из-за несоблюдения ограничительных мер строгий карантин в Пустошкинском районе может быть продлён
06 декабря 2021

До -20 градусов ожидается в Псковской области 7 декабря
06 декабря 2021

Почти 1,5 тысячи упоминаний получило ПАИ за минувшую неделю

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...