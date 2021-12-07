«Три дня выходных. Три!»: псковские випы написали письма Деду Морозу

16:51, 07 декабря 2021, ПАИ

Спикеры медиацентра Псковского агентства информации рассказали корреспондентам о вере в Деда Мороза, ностальгии по ёлке из детства, пальто вместо коньков, трёх днях выходных (пожалуйста!) и честной мечте о новых платьях.

Глава администрации Пскова Борис Елкин:

В Деда Мороза я верил и всегда писал ему письма. И мои дети тоже пишут. Это часть новогодней сказки, которую обязательно надо пережить.

Ещё я обожал ощущение ожидания волшебства, когда ложишься спать, просыпаешься с утра, а под ёлкой тебя ждёт подарок. Думаю, это многим знакомо. А про то, что Деда Мороза нет, мне сообщили «добрые люди» ближе к школе…

Сейчас бы я попросил у него здоровья и благополучия для моей семьи, для детей. Самое важное – это дети, конечно же. Ради них мы живём, поэтому всё, что касается детей, их благополучия и здоровья, – превыше всего. О чём-то материальном я уже давно перестал мечтать, а подарки больше воспринимаю как знак внимания.

Директор Псково-Изборского музея-заповедника Светлана Мельникова:

Я бы у Деда Мороза попросила, чтобы закончилась пандемия. Это самое главное чудо, которое может произойти. Прошедшие два года убедили меня в том, что можно планировать всё что угодно, но мы живём в очень хрупком мире и всё может измениться и перевернуться в мгновение. Я бы Деда Мороза попросила: «Пожалуйста, пожалей! Да, мы плохо с природой обращались, мы, наверное, что-то делали не так, но мы одумаемся». Но то, что сейчас происходит, очень пугает.

А вот в детстве не помню, чтобы я верила в Деда Мороза, потому что мои родители – врачи-хирурги, очень занятые люди, постоянно были на операциях, их все время не было дома, за ними постоянно присылали из больницы. Поэтому ёлку нам с братом они делали в последний момент и клали туда подарки, и, как правило, мы всё видели. Так что безоговорочной веры не было, зато была вера в волшебство, что что-то необыкновенное в это время должно произойти. И сейчас она осталась, иначе бы я не приехала в Псков.

Начальник отдела налогообложения имущества управления ФНС России по Псковской области Татьяна Волкова:

Как каждый советский ребенок я верила, верю и продолжаю верить в Деда Мороза. Каждый год писала ему письма, упаковывала в конверт, распространила эту практику на своего сына и, надеюсь, сейчас на свою внучку. И Дед Мороз каждый раз откликался на наши просьбы.

Ну а в этом году я попросила бы здоровья для себя и близких.

Заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Алексей Павлов:

Одно из самых приятных воспоминаний детства, связанное с Новым годом, – ёлка и на ней на ниточках мандарины, яблоки, конфеты. Родители нам с братом устраивали такой подарок. Мы были маленькие, утром просыпаешься, и стоит ёлка с гостинцами. Игрушек тогда не было, украшали таким образом. Как правило, отец ночью делал всю эту красоту. Вот если бы и теперь я утром в Новый год проснулся и увидел ёлку с такими подарками, я был бы очень рад, что Дед Мороз приготовил мне этот сюрприз. На жизнь посмотришь сейчас – она как-то не очень радует. Радует только то, что утром проснулся – и ты вроде живой. А вот это приятное воспоминание из детства, я думаю, доставило бы мне удовольствие.

Директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова:

В детстве я верила в Деда Мороза. Не помню тот момент, когда эта вера закончилась, но это произошло, уверена, очень неожиданно. И главное, никто ничего не понял, почему – раз! – и Дед Мороз перестал существовать. Но это такой этап взросления, и все, наверное, через это проходят. Впрочем, всегда были сомнения по поводу того, есть он или нет на самом деле, но всегда оставался кусочек надежды, когда ты думаешь: «Конечно, он принесёт мне эту зелёную гусеницу». И он приносил. А потом в какой-то момент пуф – и всё это закончилось.

На этот раз я попрошу у Деда Мороза душевного спокойствия, попрошу ещё, чтобы всем нам отсыпали доброты. А себе лично… Себе я бы попросила много-много платьев, чтобы мне на все концерты хватало, потому что я уже устала на каждый проект покупать новый наряд. (Смеётся.)

Начальник Управления общественных проектов и молодежной политики Псковской области Наталья Плявинская:

Конечно же, я верила в Деда Мороза, причём чем старше становилась, тем больше верила. Точно помню, что ещё в первом классе верила, потому что проснулась утром и увидела новое пальто, которое мне мама купила. Только тогда я догадалась, что это всё-таки не Дед Мороз, потому что я точно не просила его дарить мне пальто. В тот Новый год я просила коньки. Причём писем никогда не писала, а просто в мыслях просила. Нет, мы, конечно, в школе писали какие-то послания, но мне казалось, что гораздо важнее мечтать про себя.

В этом году я бы попросила, чтобы, наконец-то, закончился ковид и ничего такого нового не начиналось. Вещи уже давно не являются предметом моих мечтаний. Сейчас мне хочется, чтобы в следующем году получилось сочетать интерес в работе с интересами семьи: либо полноценно вовлечь семью в работу, либо как-то наоборот.

Заместитель директора Центра молодежи и общественных инициатив Олеся Назарой:

Я всегда верила в Деда Мороза. И, если честно, у меня нет четкого воспоминания, когда я стала понимать, что это родители кладут мне подарок под ёлку. А родители молодцы, они отыгрывали в этом плане максимально. То есть я вставала, помню, и по ночам проверяла: ночь ещё, утро не наступало, а подарок уже был на месте.

Мои дети сейчас тоже пишут Деду Морозу, пишут и кладут в холодильник. Там у нас прямая связь с Севером.

Я бы, как все, попросила, чтобы коронавирус закончился. А для себя бы - поездку на родину, в Анапу. В этом году не получилось, а я очень хочу. Не могу без моря, особенно без Чёрного моря. И детей хочу свозить, показать, откуда я, где, что. Надо бы положить эту просьбу в холодильник!

Председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева:

Во-первых, я у Деда Мороза попросила бы три выходных. Три! Во-вторых, я никогда не верила в Деда Мороза. Просто очень радовалась подаркам, которые родители приносили с работы. Мне и так хорошо было. Но сейчас для трёх своих сыновей я стараюсь создать ощущение праздника и ощущение того, что есть кто-то волшебный, кто дарит подарки.

Традиционно Дед Мороз приходит к нам в загородный дом ровно в полночь, приходит и укладывает подарки под ёлку. Потом он уходит, машет рукой, и тогда дети выбегают. У нас целая традиция, которая существует уже много лет.

Старший сын совсем уже взрослый, заканчивает медицинский университет, но и ему Дед Мороз приносит подарок. У нас всегда большая компания в новогоднюю ночь, подарки получают все, и все счастливы.