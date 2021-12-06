Представители ТОСов и главы сельских поселений примут участие в онлайн-школе социального проектирования

17:17, 06 декабря 2021, ПАИ

С 7 по 9 декабря в онлайн-формате состоится школа социального проектирования для представителей территориального общественного самоуправления и глав сельских поселений Псковской области, сообщили в пресс-службе администрации региона.

За три дня более 100 человек получат знания в области проектного мышления, а также разработки социального проекта «от идеи до заявки». Экспертом школы станет заместитель директора Центра молодёжи и общественных инициатив Олеся Назарой.

Организаторами школы выступают автономная некоммерческая организация Псковской области «Центр молодежи и общественных инициатив», Ассоциация «Совет муниципальных образований Псковской области».

Больше информации в группе «Общественные проекты Псковской области» в соцсети «ВКонтакте» и по телефону 8(911)390-80-10.