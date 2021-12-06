Бюджетная лига: самые популярные в 2021 году недорогие смартфоны

17:20, 06 декабря 2021, ПАИ

Далеко не все пользователи нуждаются в сверхмощных смартфонах. Для выполнения повседневных задач подойдут недорогие устройства. Маркетологи e-Katalog подготовили список бюджетных моделей, на которые стоит обратить внимание в 2021 году.

ZTE Blade A51 (2/32 ГБ)

Мобильный телефон ZTE Blade A51 оснащен IPS-дисплеем диагональю 6,52 дюйма. Разрешение — 1600 × 720. «Сердцем» устройства стал 8-ядерный процессор Unisoc SC9863A. Его мощность дополнена 2 ГБ оперативной памяти. Емкость аккумулятора составляет 3200 мАч.

Основная камера состоит из двух фотомодулей — 13 МП + 2 МП. Разрешение фронтальной камеры — 5 МП. Предусмотрен NFC-чип, который позволяет быстро взаимодействовать с другой электроникой и использовать мобильный телефон для бесконтактной оплаты покупок.

Samsung Galaxy A10 32GB (2/32 ГБ)

Гаджет Samsung Galaxy A10 получил 6,2-дюймовый дисплей, покрытый стеклом Gorilla Glass, защищающим его от мелких механических повреждений. Разрешение экрана — 1520 × 720. В основе — 8-ядерный процессор Exynos 7884 и 2 ГБ оперативной памяти. Емкость аккумулятора — 3400 мАч.

Основная камера представлена 13-мегапиксельным фотообъективом. Для создания красочных селфи предусмотрена 5-мегапиксельная фронтальная камера. Отметим, что чипа NFC, сканера отпечатков пальцев и разъема USB-C у модели нет.

Важно знать: цена Самсунг а10, как и других смартфонов в рейтинге, в разных интернет-магазинах может существенно отличаться. Чтобы купить мобильный телефон максимально выгодно, лучше всего перед покупкой сравнивать стоимость товаров на веб-ресурсе e-Katalog.

Realme C11 2021 (2/32 ГБ)

Смартфон Realme C11 2021 имеет IPS-экран диагональю 6,52 дюйма с разрешением 1600 × 720. В верхней части дисплея находится каплевидная селфи-камера с разрешением 5 МП. Основная камера представлена 8-мегапиксельным фотомодулем со вспышкой.

Уровень производительности, достаточный для выполнения повседневных задач, обеспечивает 8-ядерный процессор Unisoc SC9863A и 2 ГБ оперативной памяти. Одно из главных преимуществ модели — аккумулятор на 5000 мАч, который гарантирует длительное время автономной работы. Предусмотрен NFC-чип, который позволяет бесконтактно оплачивать товары и услуги посредством смартфона.

Oukitel C23 Pro (4/64 ГБ)

Мобильный телефон Oukitel C23 Pro привлекает стильной «внешностью» и хорошими техническими характеристиками. Корпус изготовлен из пластика. На лицевой стороне расположен IPS-дисплей диагональю 6,5 дюйма. Разрешение экрана — 1600 × 720.

Гаджет получил 8-ядерный процессор MediaTek Helio P22. Для быстрой работы в режиме мультизадачности предусмотрены 4 ГБ оперативной памяти. Аккумулятор на 5000 мАч обеспечивает длительную автономную работу на одном заряде. Для создания селфи предусмотрена 8-мегапиксельная фронтальная камера. Основная камера состоит из четырех фотомодулей во главе с 13-мегапиксельным.