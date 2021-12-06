На трёх таможенных постах в Псковской области образовалась очередь

17:48, 06 декабря 2021, ПАИ

Жителей Псковской области предупредили о скоплении транспортных средств на российско-латвийской и российско-эстонской границе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного управления МЧС, очередь образовалась перед таможенными постами МАПП «Убылинка» в Пыталовском районе, МАПП «Бурачки» в Себежском районе и МАПП «Шумилкино» в Печорском районе на выезд с таможенной территории Евразийского экономического союза.

Главное управление МЧС России по Псковской области организовало работу оперативных групп местных пожарно-спасательных гарнизонов и оперативного штаба. Ситуация находится на контроле ведомства.

В МЧС обратили внимание перевозчиков и участников внешнеэкономической деятельности на сложившуюся ситуацию и рекомендовали выбирать другие маршруты движения или виды транспорта.