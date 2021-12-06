Сотрудники МЧС присоединились к акции «Новогоднее чудо» организации инвалидов Пскова
Сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области приняли участие в благотворительной акции «Новогоднее чудо», которую запустила общественная организация инвалидов города Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
Цель данного мероприятия – оказать помощь, а также создать праздничное настроение детям.
Сотрудники МЧС подготовили для них сладкие новогодние подарки, а также одежду, игрушки и другие нужные вещи.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как часто вы сталкивались с хамством?
06 декабря 2021
Торгово-досуговый центр Fjord Plaza: Каждый из номинантов «Народного признания» сделал этот мир лучше