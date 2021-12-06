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На улице Новгородской в Пскове зажглись 40 фонарей

На улице Новогородской стало гораздо светлее. Фото пресс-службы администрации города Пскова

Завершены работы по строительству наружного освещения на улице Новгородской в Пскове. На участке от 4-го Зонального проезда до дома №71г по улице Николая Васильева установлено 22 железобетонные опоры и смонтировано 40 светодиодных светильников. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Пскова.

Работы произвела подрядная организация АО «Псковэнергоремонт» по контракту с Управлением городского хозяйства Администрации города Пскова. Гарантия на качества работ и материалы составляет не менее 3 лет.

Строительство наружного освещения должно было завершиться 1 ноября, однако из-за задержки поставки светильников срок выполнения работ был сдвинут. За задержку ввода объекта в эксплуатацию к подрядчику будут применены штрафные санкции.

Напомним, что в текущем году освещение появилось еще на двух объектах. 19 новых фонарей  установлено на участке Рижского проспекта от улицы Рокоссовского до улицы Балтийской. Более километра улично-дорожной сети на Гаражном проезде (от улицы Шестака до улицы Рокоссовского и от улицы Рокоссовского от Гаражного проезда до Рижского проспекта) освещают 43 светодиодных светильника на 38 опорах.

Все работы выполнены в рамках муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния» за счет средств бюджета города Пскова.

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