Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

92 класса в 35 школах Псковской области находятся на карантине по коронавирусу

На карантине из-за новой коронавирусной инфекции в Псковской области находятся 92 класса в 35 школах и 28 групп в 22 детских садах. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Из-за ОРВИ закрыто 69 классов в 20 школах, 21 группа в 15 детских садах. 

COVID-19 болеют 24 учителя и 27 воспитателей в регионе.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как часто вы сталкивались с хамством?

Проголосовать >>>

06 декабря 2021

«Главная тема с Надеждой Назаренко»: о предновогодних сюрпризах для псковских школьников и учителей
06 декабря 2021

Губернатор Псковской области напомнил о дне памяти Александра Невского
06 декабря 2021

Рыбаки из Астрахани выловили из реки двух котов
06 декабря 2021

92 класса в 35 школах Псковской области находятся на карантине по коронавирусу
06 декабря 2021

Профессор Московской консерватории провела мастер-классы для юных музыкантов Псковской области
06 декабря 2021

В Псковской области в рамках нацпроекта отремонтированы подъезды к школам, детским садам и больницам
06 декабря 2021

Фоторепортаж: главам сельских поселений вручили ключи от новых автомобилей
06 декабря 2021

На трёх таможенных постах в Псковской области образовалась очередь


© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...