92 класса в 35 школах Псковской области находятся на карантине по коронавирусу

19:28, 06 декабря 2021, ПАИ

На карантине из-за новой коронавирусной инфекции в Псковской области находятся 92 класса в 35 школах и 28 групп в 22 детских садах. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Из-за ОРВИ закрыто 69 классов в 20 школах, 21 группа в 15 детских садах.

COVID-19 болеют 24 учителя и 27 воспитателей в регионе.