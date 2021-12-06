92 класса в 35 школах Псковской области находятся на карантине по коронавирусу
На карантине из-за новой коронавирусной инфекции в Псковской области находятся 92 класса в 35 школах и 28 групп в 22 детских садах. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.
Из-за ОРВИ закрыто 69 классов в 20 школах, 21 группа в 15 детских садах.
COVID-19 болеют 24 учителя и 27 воспитателей в регионе.
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