Рыбаки из Астрахани выловили из реки двух котов

19:55, 06 декабря 2021, ПАИ

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Астраханские рыбаки спасли двух истощённых котов, плывших по реке. Они двигались с острова в сторону речного берега. Скорее всего, кто-то пытался избавиться от них и специально отвёз в безлюдное место, предположила «Лента добра» в Telegram.

Коты не стали дожидаться помощи и сами поплыли обратно. К счастью, по пути их подхватили сильные руки рыбаков. Пловцов накормили, согрели и передали в добрые руки.