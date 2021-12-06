Рыбаки из Астрахани выловили из реки двух котов
Астраханские рыбаки спасли двух истощённых котов, плывших по реке. Они двигались с острова в сторону речного берега. Скорее всего, кто-то пытался избавиться от них и специально отвёз в безлюдное место, предположила «Лента добра» в Telegram.
Коты не стали дожидаться помощи и сами поплыли обратно. К счастью, по пути их подхватили сильные руки рыбаков. Пловцов накормили, согрели и передали в добрые руки.
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