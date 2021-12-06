Губернатор Псковской области напомнил о дне памяти Александра Невского

20:37, 06 декабря 2021, ПАИ

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Сегодня день памяти благоверного князя Александра Невского, напомнил в своём Instagram-блоге губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Имя великого полководца неразрывно связано с Псковской землёй. Память о его славе и подвигах хранится в самых разных уголках региона – это храмы, памятники, музеи, – отметил глава региона. – Узнать больше о местах, связанных с Александром Невским, можно на фотовыставке. Она проходит в Псковской областной универсальной научной библиотеке. Фотовыставка из собрания Пушкинского заповедника получила название «Псковская земля – Александру Невскому».

В экспозиции представлены фотографии мест древнего Пскова и его окрестностей, связанных с именем святого князя, сделанные сотрудником музея Николаем Алексеевым.

Выставка будет работать до 10 января.