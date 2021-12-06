«Главная тема с Надеждой Назаренко»: о предновогодних сюрпризах для псковских школьников и учителей

20:44, 06 декабря 2021, ПАИ

Какие подарки ждут к Новому году учеников и преподавателей школ Псковской области? Как показали себя юные псковичи на всероссийских конкурсах в этом году? Об этом – в новом выпуске программы от 6 декабря.