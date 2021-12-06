Расписание ближайших богослужений Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря

21:07, 06 декабря 2021, ПАИ

7 декабря

Вторник. Св. великомученицы Екатерины.

Утром: Божественная литургия в Сретенском храме в 8:00. Исповедь в 7:30. Часы в 7:40.

По окончании: панихида.

Вечером: богослужение в Сретенском храме в 18:00.

8 декабря

Среда.

Утром: Божественная литургия в Сретенском храме в 8:00. Исповедь в 7:30. Часы в 7:40.

По окончании: панихида.

Вечером: богослужение в Сретенском храме в 18:00.

9 декабря

Четверг.

Утром: Божественная литургия в Сретенском храме в 10:00. Исповедь в 9:30. Часы в 9:40.

По окончании: панихида.

Акафист свт. Николаю в Никольском храме в 17:00.

Вечером: богослужение с полиелеем в Сретенском храме в 18:00.

10 декабря

Пятница. Иконы Божией Матери, именуемой «Знамение».

Утром: Божественная литургия в Сретенском храме в 8:00. Исповедь в 7:30. Часы в 7:40.

По окончании: панихида.

Вечером: богослужение в Сретенском храме в 18:00.

11 декабря

Суббота.

Утром: Божественная литургия в Сретенском храме в 8:00. Исповедь в 7:30. Часы в 7:40.

По окончании: панихида.

Параклисис в Успенском храме в 11:30.

Вечером: всенощное бдение в Михайловском храме в 18:00. Видеотрансляция.

В расписании возможны изменения