Расписание ближайших богослужений Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
7 декабря
Вторник. Св. великомученицы Екатерины.
Утром: Божественная литургия в Сретенском храме в 8:00. Исповедь в 7:30. Часы в 7:40.
По окончании: панихида.
Вечером: богослужение в Сретенском храме в 18:00.
8 декабря
Среда.
Утром: Божественная литургия в Сретенском храме в 8:00. Исповедь в 7:30. Часы в 7:40.
По окончании: панихида.
Вечером: богослужение в Сретенском храме в 18:00.
9 декабря
Четверг.
Утром: Божественная литургия в Сретенском храме в 10:00. Исповедь в 9:30. Часы в 9:40.
По окончании: панихида.
Акафист свт. Николаю в Никольском храме в 17:00.
Вечером: богослужение с полиелеем в Сретенском храме в 18:00.
10 декабря
Пятница. Иконы Божией Матери, именуемой «Знамение».
Утром: Божественная литургия в Сретенском храме в 8:00. Исповедь в 7:30. Часы в 7:40.
По окончании: панихида.
Вечером: богослужение в Сретенском храме в 18:00.
11 декабря
Суббота.
Утром: Божественная литургия в Сретенском храме в 8:00. Исповедь в 7:30. Часы в 7:40.
По окончании: панихида.
Параклисис в Успенском храме в 11:30.
Вечером: всенощное бдение в Михайловском храме в 18:00. Видеотрансляция.
В расписании возможны изменения
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