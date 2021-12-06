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Госархив Псковской области опубликовал фотографии театрализованных сцен ко дню памяти Александра Невского

Торжественный въезд на Вечевую площадь Александра Невского (роль исполняет заслуженный артист России Юрий Новохижин). Фото Госархива Псковской области

6 декабря – день памяти святого благоверного князя Александра Невского. Имя его неразрывно связано с Псковской землёй. Жители региона издавна почитают его, сохраняют память о нём. Неслучайно на карте Псковской области можно отыскать немало точек, в названии которых есть имя князя: храм Александра Невского и мост Александра Невского в Пскове, памятники и монументальные композиции в Порховском, Псковском и Гдовском районах. Названы улицы в честь Александра Невского. На одном из многоэтажных жилых домов в Пскове не так давно появился мурал в честь полководца.

Государственный архив Псковской области поделился уникальными фотографиями театрализованных сценок, разыгранных в Пскове в разные годы. Среди них:

  • торжественный въезд на Вечевую площадь Александра Невского, роль которого исполняет заслуженный артист России Юрий Новохижин (ГАПО. Ф/ф 2449-3).
    Дата съёмки – 24 июля 1992 г.;
  • Александр Невский принимает хлеб-соль у Троицкого собора. Справа – Псковский камерный хор, на переднем плане – руководитель хора Елизавета Смирнова (ГАПО. Ф/ф 2449-4). Дата съёмки – 24 июля 1992 г.;
  • костюмированное шествие по улицам Пскова, посвящённое 775-летию Александра Невского (ГАПО. Ф/ф 2448-15). Дата съёмки – 15 июня 1995 г.;
  • театрализованные сцены битвы русских воинов на льду Чудского озера в рамках праздника «Венок славы Александра Невского» (ГАПО. Ф/ф 2448-14). Дата съёмки – 15 июня 1995 г.

  • Госархив Псковской области опубликовал фотографии театрализованных сцен ко Дню памяти Александра Невского
    Фото: Госархив Псковской области
  • Госархив Псковской области опубликовал фотографии театрализованных сцен ко Дню памяти Александра Невского
    Фото: Госархив Псковской области
  • Госархив Псковской области опубликовал фотографии театрализованных сцен ко Дню памяти Александра Невского
    Фото: Госархив Псковской области
  • Госархив Псковской области опубликовал фотографии театрализованных сцен ко Дню памяти Александра Невского
    Фото: Госархив Псковской области

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