Госархив Псковской области опубликовал фотографии театрализованных сцен ко дню памяти Александра Невского

22:08, 06 декабря 2021, ПАИ

6 декабря – день памяти святого благоверного князя Александра Невского. Имя его неразрывно связано с Псковской землёй. Жители региона издавна почитают его, сохраняют память о нём. Неслучайно на карте Псковской области можно отыскать немало точек, в названии которых есть имя князя: храм Александра Невского и мост Александра Невского в Пскове, памятники и монументальные композиции в Порховском, Псковском и Гдовском районах. Названы улицы в честь Александра Невского. На одном из многоэтажных жилых домов в Пскове не так давно появился мурал в честь полководца.

Государственный архив Псковской области поделился уникальными фотографиями театрализованных сценок, разыгранных в Пскове в разные годы. Среди них:

торжественный въезд на Вечевую площадь Александра Невского, роль которого исполняет заслуженный артист России Юрий Новохижин (ГАПО. Ф/ф 2449-3).

Дата съёмки – 24 июля 1992 г.;

Дата съёмки – 24 июля 1992 г.; Александр Невский принимает хлеб-соль у Троицкого собора. Справа – Псковский камерный хор, на переднем плане – руководитель хора Елизавета Смирнова (ГАПО. Ф/ф 2449-4). Дата съёмки – 24 июля 1992 г.;

костюмированное шествие по улицам Пскова, посвящённое 775-летию Александра Невского (ГАПО. Ф/ф 2448-15). Дата съёмки – 15 июня 1995 г.;

театрализованные сцены битвы русских воинов на льду Чудского озера в рамках праздника «Венок славы Александра Невского» (ГАПО. Ф/ф 2448-14). Дата съёмки – 15 июня 1995 г.