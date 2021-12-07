Новогоднюю фотозону организовали в Псковском музее-заповеднике

08:30, 07 декабря 2021, ПАИ

Праздничную новогоднюю фотозону организовали в Псковском музее-заповеднике. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

«Сколько планов в жизни в отношении близких мы откладываем на потом. А всего-то иногда нужно взять любимого человека, детей, бабушек и дедушек и сделать памятные фотографии для семейного альбома. Мы сделали новогоднее пространство, где можно сделать лучшие снимки, спокойно попозировать и порадоваться жизни в ожидании предновогоднего чуда», - рассказали в музее.

В пространстве Двора Постникова две точки для фотографирования - фактурный киот и новогодний уголок. Аксессуары можно использовать, располагаться на подоконнике, скамейках - всё как в фотостудии. Оплата производится только за билет в музей.