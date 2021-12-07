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День покровительницы брака и невест наступил по народному календарю

7 декабря отмечается память христианской мученицы Екатерины Александрийской, жившей в III-IV веке, сообщает calend.ru. Девушка была образованной, изучала работы известных философов, писателей, врачей, знала несколько языков, владела ораторским мастерством. В христианство Екатерину обратил сирийский монах; по преданию, после крещения ей во сне явился Иисус Христос и вручил кольцо.

Екатерина пришла на церемонию жертвоприношения, совершаемого в языческом храме императором Максимином, и призвала его отвернуться от идолов. Правитель, пораженный красотой девушки, пытался сначала переубедить ее словами, а затем велел подвергнуть истязаниям. Одно из орудий пыток было разрушено ангелом, сошедшим с неба. Узнав об этом, супруга Максимина тоже обратилась в христианство и стала обвинять своего мужа в том, что он отказывается признать истинного Бога. В итоге и правительница, и святая Екатерина были казнены.

На Руси с этого дня начинались шумные гулянья на санях. Первыми в поездку отправляли молодоженов, сыгравших свадьбу прошедшей осенью. Примечательно, что на этом празднике молодая впервые после венчания показывалась людям. За санями новобрачных, расписанными красками и украшенными лентами, ехал целый кортеж из всех родных и друзей. Вернувшись с гулянья, устраивали пир, а маленьким детям, не приглашенным на него, посылали в подарок гостинцы и санки.

Те, кто не мог позволить себе кататься на расписных санях, брали санки или простые дощечки и шли кататься с горок — обычно с крутых берегов рек прямо на лед. И здесь в центре внимания были молодожены. Выходя из дома, они обязательно должны были пройти по тулупу, вывернутому мехом наружу, чтобы защититься от дурного глаза.

Святую Катерину (Екатерину) русские люди считали покровительницей брака и невест, а также помощницей беременных и рожениц. В ночь на Катерину девицы, мечтающие о замужестве, гадали на женихов — например, отламывали ветку яблони и клали под подушку, чтобы привиделся суженый. Если же у девушки уже был парень на примете, она потихоньку брала у него какую-нибудь вещь, а затем кругами катала вокруг нее каравай, веря, что этот обряд заставит и молодца ходить кругами около её дома.

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