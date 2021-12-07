До -15 градусов ожидается в Пскове 7 декабря
7 декабря в Псковской области ожидается облачная погода. Днем в отдельных районах пройдёт небольшой снег, ночью без осадков, сообщает Псковский гидрометцентр. Ветер днем северных направлений умеренный, ночью переменных направлений слабый. Температура днем -11...-16, по югу -4..-9, ночью -16...-21, в низинах до -25 градусов.
В Пскове без осадков. Температура днем -13...-15, ночью -18...-20 градусов. В Великих Луках в первой половине дня небольшой снег. Температура днем -6...-8, ночью -16...-18 градусов.
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