16 тысяч километров ЛЭП восстановили псковские энергетики за неделю

08:55, 07 декабря 2021, ПАИ

За неделю энергетики восстановили 16 тысяч км ЛЭП в Псковской области, включили 791 линию электропередачи и 8 тысяч трансформаторных подстанций, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram. Сейчас отрабатываются отдельные локальные заявки потребителей в отдаленных населённых пунктах.

Всю неделю с максимальной нагрузкой работали дорожные службы. В Пскове c 30 ноября по 6 декабря вывезено на полигон почти 10 тысяч кубометров снега. С учётом повторных выездов расчищено 3,2 тысячи км городских и пригородных дорог и больше 1,1 тысячи км тротуаров.

Во дворах ситуация хуже, и к работе некоторых управляющих компаний есть претензии. В частности, на три из них составлены протоколы по фактам ненадлежащей уборки, отметил губенатор.