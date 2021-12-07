Житель Палкинского района предстанет перед судом за кражу мотоцикла

09:04, 07 декабря 2021, ПАИ

24-летний житель Палкинского района предстанет перед судом за кражу мотоцикла. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 158 УК РФ. В ноябре 2020 года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взломал гараж, расположенный в одной из деревень Палкинского района. Из помещения он похитил мотоцикл стоимостью 50 000 рублей, на котором скрылся с места совершения преступления.

Злоумышленнику грозит наказание от штрафа в размере до двухсот тысяч рублей до лишения свободы сроком до 5 лет.