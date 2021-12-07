Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

20 лет тюрьмы грозит продававшему наркотики псковичу

В Псковском районе местному жителю грозит тюремный срок за незаконную продажу наркотиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.

С мая по июнь 2021 года мужчина вступил в организованную преступную группу по сбыту наркотических средств с использованием интернета. В составе ОПГ пскович перевозил партии наркотиков, а также работал закладчиком.

По данному факту было возбуждено уголовно дело по пункту «а» части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети Интернет организованной группой и 13 покушений на аналогичные преступления). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Уголовное дело направлено в Псковской районный суд для рассмотрения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как часто вы сталкивались с хамством?

Проголосовать >>>

07 декабря 2021

Митрополита Тихона наградили орденом благоверного князя Александра Невского
07 декабря 2021

16 тысяч километров ЛЭП восстановили псковские энергетики за неделю
07 декабря 2021

До -15 градусов ожидается в Пскове 7 декабря
07 декабря 2021

Новогоднюю фотозону организовали в Псковском музее-заповеднике
07 декабря 2021

Более 238 тысяч жителей Псковской области полностью привились от коронавируса
07 декабря 2021

О грамотной белке, новогодних профессиях и настроениях – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
06 декабря 2021

В Псковской области остаются активными два очага коронавирусной инфекции
06 декабря 2021

На базе ИК-6 прошли учебно-методические сборы с начальниками учреждений УФСИН России по Псковской области

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...