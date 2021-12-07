20 лет тюрьмы грозит продававшему наркотики псковичу
В Псковском районе местному жителю грозит тюремный срок за незаконную продажу наркотиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.
С мая по июнь 2021 года мужчина вступил в организованную преступную группу по сбыту наркотических средств с использованием интернета. В составе ОПГ пскович перевозил партии наркотиков, а также работал закладчиком.
По данному факту было возбуждено уголовно дело по пункту «а» части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети Интернет организованной группой и 13 покушений на аналогичные преступления). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
Уголовное дело направлено в Псковской районный суд для рассмотрения.
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