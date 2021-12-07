Женщина пострадала в результате лобового столкновения автомобилей в Пскове
В Пскове на Рижском проспекте, 60 произошло лобовое столкновение автомобилей Audi 100 и Chevrolet Lacetti, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
По предварительным данным, автомобиль Audi выехал на встречную полосу движения в результате заноса, где столкнулся с автомобилем Chevrolet. В результате ДТП пострадала 45-летняя пассажирка второго автомобиля.
На месте ДТП работает аварийно-спасательная служба, скорая помощь и ДПС. Решается вопрос о госпитализации пострадавшей. Подробности и обстоятельства произошедшего уточняются.
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