Женщина пострадала в результате лобового столкновения автомобилей в Пскове

09:20, 07 декабря 2021, ПАИ

В Пскове на Рижском проспекте, 60 произошло лобовое столкновение автомобилей Audi 100 и Chevrolet Lacetti, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







По предварительным данным, автомобиль Audi выехал на встречную полосу движения в результате заноса, где столкнулся с автомобилем Chevrolet. В результате ДТП пострадала 45-летняя пассажирка второго автомобиля.

На месте ДТП работает аварийно-спасательная служба, скорая помощь и ДПС. Решается вопрос о госпитализации пострадавшей. Подробности и обстоятельства произошедшего уточняются.