Произошла задержка авиарейса Москва - Псков
Произошла задержка вылета самолёта авиарейса Москва - Псков, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.
Это произошло из-за задержки вылета самолёта из Краснодара в Москву. «В связи с этим было принято решение о замене воздушного судна, - отметил директор Псковского международного аэропорта Артём Тарасов. – К нам вылетел борт, прибывший в Москву из Ростова».
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