Произошла задержка авиарейса Москва - Псков

09:31, 07 декабря 2021, ПАИ

Произошла задержка вылета самолёта авиарейса Москва - Псков, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Это произошло из-за задержки вылета самолёта из Краснодара в Москву. «В связи с этим было принято решение о замене воздушного судна, - отметил директор Псковского международного аэропорта Артём Тарасов. – К нам вылетел борт, прибывший в Москву из Ростова».