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Происшествия

Три дома сгорели в Псковской области за минувшие сутки

В Псковской области за минувшие сутки пожар произошёл в двух жилых домах и одном садовом доме, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В 18:42 в деревне Бобьяково Палкинского района сгорел жилой дом. Причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

  • Садовый дом загорелся в Порховском районе
    Фото: Порховский вестник
  • Садовый дом загорелся в Порховском районе
    Фото: Порховский вестник
  • Садовый дом загорелся в Порховском районе
    Фото: Порховский вестник
  • Садовый дом загорелся в Порховском районе
    Фото: Порховский вестник

В 20:46 в деревне Бельское Устье Порховского района в комнате садового дома сгорело потолочное перекрытие. Причиной стала неисправность дымохода отопительной печи-камина. Как передаёт корреспондент газеты «Порховский вестник», прибывшие пожарные разобрали и залили стену. В результате пожара никто не пострадал.

В 22:32 на улице Дорофеева в Пушкинских Горах в жилом доме выгорела кровля. Причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве трубы отопительной печи.

В этот же день в 18:05 на улице 1 Мая в Острове сгорел автомобиль Volkswagen Passat 1997 года выпуска. Огнём повреждён моторный отсек. Причиной стало короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

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