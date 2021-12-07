Псковская область получит 279,5 млн на благоустройство общественных территорий
Правительство России выделит Псковской области из резервного фонда 279,5 млн рублей в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.
Деньги будут направлены на реализацию программ формирования современной городской среды, «имея в виду благоустройство 2 общественных территорий и предельный уровень софинансирования расходного обязательства Псковской области за счет субсидии в размере 99 процентов».
«Это поможет решению значимых для регионов задач, в том числе и тех, по которым были поручения главы государства», – отметил на заседании правительства Михаил Мишустин.
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