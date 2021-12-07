Митрополита Тихона наградили орденом благоверного князя Александра Невского
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл удостоил митрополита Псковского и Порховского Тихона ордена благоверного князя Александра Невского II степени, сообщает Псковская епархия.
Награждение прошло 6 декабря, в день памяти благоверного великого князя Александра Невского в кафедральном соборном храме Христа Спасителя.
В этот же день митрополит Тихон сослужил Святейшему Патриарху за Божественной литургией в кафедральном соборном храме Христа Спасителя.
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