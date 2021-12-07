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Политика

Началась 60-я сессия Псковской гордумы

Очередная, 60-я сессия Псковской городской Думы шестого созыва началась сегодня, 7 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В частности, депутаты рассмотрят вопрос о бюджете Пскова на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в первом чтении.

Кроме того, парламентарии согласуют проекты решений о назначении первым заместителем главы администрации Пскова Ирины Ивановой, а также о назначении на должность заместителя главы администрации Пскова Алексея Несмашного, Елены Жгут, Павла Волкова.

Помимо этого, депутаты решат вопрос о передаче в безвозмездное пользование земельного участка, расположенного по адресу: Псков, улица Воеводы Шуйского.

Глава Пскова Елена Полонская отметила, что в связи с предписанием главного санитарного врача Псковской области количество участников в режиме офлайн не должно превышать 30 человек. 

Заседание 60-й сессии Псковской городской Думы можно посмотреть онлайн в официальном телеграм-канале Псковской городской Думы.

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