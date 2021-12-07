Опубликованы данные индекса качества жизни в Пскове

10:12, 07 декабря 2021, ПАИ

Портал ВЭБ.РФ опубликовал данные индекса качества жизни в Пскове. Город оказался в кластере «С амбициями»: сюда включены муниципалитеты со средним и низким уровнем дохода, положительной динамикой численности населения.

Данные представлены по 12 категориями, в каждой выведен средний балл оценки, который можно сравнить с оценками в среднем по России.

Показатели Пскова выше, чем в среднем по России, по жилищным условиям, образованию, мобильности, благоустройству, безопасности, работе и отдыху, удовлетворенности. Ниже общероссийский показателей доход и работа, здоровье, экология, общество, гражданское право.

Оценка проводилась по более чем 200 показателям. Всего в исследовании участвовали 115 городов России.