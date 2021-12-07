«Экопром» призывает жителей Псковской области встретить Новый год без долгов

10:42, 07 декабря 2021, ПАИ

Филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») призывает жителей Псковской области встретить Новый год без долгов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании, до 10 декабря включительно необходимо оплатить квитанцию за услуги по обращению с ТКО.

Если квитанция за ноябрь не пришла до 10 декабря, можно обратиться в центр обслуживания клиентов «Экопрома» по телефону +7(8112)20-19-21, уточнив сумму начислений, или написать в соцсети компании (vk.com/mehpskov и Instagram:mehuborka_pskov). Квитанцию пришлют в ответном сообщении.

«Это будет последняя квитанция в этом году, поэтому до конца декабря лучше погасить всё, что накопилось за длительный срок. На данный момент судом вынесено порядка 4 500 судебных приказов по должникам Псковской области», - рассказали в «Экопроме».

Работа по взысканию будет продолжаться - всего в области более 180 тыс. неплательщиков. Поэтому филиал ООО «Экопром» (ГК Мехуборка) настоятельно рекомендует добровольно погасить задолженность.