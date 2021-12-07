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Общество

Движение в центре Пскова ограничат 8 декабря из-за установки новогодней ёлки

Фото ПАИ

8 декабря из-за установки новогодней ели с 9:00 до 00:00 в Пскове будет ограничено движение автотранспорта по полосам движения, примыкающим к центральному кругу на Октябрьской площади, сообщили в региональном УГИБДД УМВД России.

Автомобилистов просят учесть информацию при планировании поездок, а также выбирать пути объезда. При движении следует также обращать внимание на схему организации движения автотранспорта и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.

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