Движение в центре Пскова ограничат 8 декабря из-за установки новогодней ёлки
8 декабря из-за установки новогодней ели с 9:00 до 00:00 в Пскове будет ограничено движение автотранспорта по полосам движения, примыкающим к центральному кругу на Октябрьской площади, сообщили в региональном УГИБДД УМВД России.
Автомобилистов просят учесть информацию при планировании поездок, а также выбирать пути объезда. При движении следует также обращать внимание на схему организации движения автотранспорта и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.
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