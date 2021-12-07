Движение в центре Пскова ограничат 8 декабря из-за установки новогодней ёлки

10:50, 07 декабря 2021, ПАИ

8 декабря из-за установки новогодней ели с 9:00 до 00:00 в Пскове будет ограничено движение автотранспорта по полосам движения, примыкающим к центральному кругу на Октябрьской площади, сообщили в региональном УГИБДД УМВД России.

Автомобилистов просят учесть информацию при планировании поездок, а также выбирать пути объезда. При движении следует также обращать внимание на схему организации движения автотранспорта и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.