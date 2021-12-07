Более 200 км дорог отремонтировали в Псковской области в этом году по нацпроекту

11:00, 07 декабря 2021, ПАИ

Около 212 км дорог отремонтировали в Псковской области в этом году с привлечением средств нацпроекта БКД и за счёт предоставления Псковской области дополнительного финансирования из федерального бюджета, сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Среди них порядка 187 км – на трассах регионального значения и около 25 км дорог Псковской городской агломерации. В общей сложности на эти цели направлено более 2,6 млрд рублей из федерального и областного бюджетов.

Из обновленных региональных объектов самый крупный этого года – дорога Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье. Дорожное покрытие восстановлено на нескольких участках: (от 34-го до 41-го км, от 86-го до 100-го км, от 100-го до 103-го км, от 103-го до 114-го, от 114-го до 123-го км, от 123-го до 132-го км).

Приведено в порядок более 11 км дороги Шимск - Феофилова Пустынь в Стругокрасненском районе. Объект является кратчайшим путём из Пскова в Великий Новгород.

Введены в эксплуатацию более 7 км дороги Остров – Новоржев, около 8 км дороги Неелово – Кудина Гора – Печоры, более 10 км трассы Порхов – Успенье, более 6 км участка дороги Старый Изборск – Палкино – Остров, более 12 км трассы Пушкинские Горы – Локня, 7,6 км приграничной дороги в Невельском районе.

Завершено исполнение контракта по ремонту участков трассы Великие Луки – Усвяты общей протяженностью более 25 км. Это второй по крупности объект нацпроекта в регионе в этом году.

Большой объем дорожных работ выполнен в областном центре. Отремонтированы улицы Чудская, Бастионная, Трохина, Алтаева, площадь Победы, Октябрьский проспект, Октябрьская площадь и площадь Ленина, участок улицы Инженерной, между улицами Индустриальной и Алтаева, а также весь дублер дороги вдоль жилых домов: от №12 до №100, который не ремонтировался более 30 лет.

За счёт средств федерального бюджета приступили к ремонту улицы Коммунальной. В 2021 году отремонтирован участок протяженностью 1,658 километра. Работы по ремонту улицы будут продолжены в 2022 году.

Также в Пскове имеются переходящие объекты на 2022 год: реконструкция улицы Кузбасской Дивизии, Рижского проспекта, улицы Труда.