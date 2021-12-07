Как ускорить восстановление после COVID-19, рассказала псковский врач

11:04, 07 декабря 2021, ПАИ

Заведующая 1-м инфекционным отделением Псковской областной инфекционной больницы Диана Бикмуллина рассказала «Псковской правде», как ускорить восстановление после перенесенного коронавируса.

По словам специалиста, после выписки из стационара период восстановления может занять от одного месяца до полугода, особенно если пациент был в критическом состоянии. Чтобы максимально ускорить выздоровление, нужно работать над укреплением дыхательных мышц, мышц верхних и нижних конечностей, уточнила Диана Бикмуллина.

«При выписке из стационара мы в обязательном порядке показываем занятия дыхательной гимнастикой, а также упражнения для укрепления всех групп мышц. Это позволяет решить проблему потери мышечной массы после длительного нахождения в малоподвижном состоянии», - пояснила врач.

Она добавила, что процесс восстановления должен быть с постепенным увеличением объема нагрузок. «На всех этапах восстановления очень важна психологическая поддержка, полноценный сон, качественное сбалансированное питание, достаточный водный режим», - резюмировала Диана Бикмуллина.