Ветеран стройотрядов, заядлый путешественник и театрал: преподаватель ПсковГУ Игорь Савраев

11:34, 07 декабря 2021, ПАИ

Мы продолжаем знакомить вас с преподавателями ПсковГУ. Так получилось, что прошлую неделю мы посвятили лингвистам, сегодня пришло время поговорить с инженерами. Доцент кафедры электроэнергетики, электропривода и систем автоматизации Института инженерных наук ПсковГУ Игорь Савраев поделился с нами, чему можно посвятить последние минуты пары, как привить любовь к театру с детства и как побывать в 26 странах.

О преподавании

– Игорь Евгеньевич, как вы пришли в профессию?

- В вуз я пришел в 1972 году: я поступил на первый курс очной формы обучения Псковского филиала Ленинградского политехнического института имени Калинина. Это был первый набор, институт только образовался. В 1978 году был первый выпуск, поэтому я горжусь званием «политехника». Поскольку я был в числе тех немногих, кто окончил институт с красным дипломом, меня оставили на кафедре. В 1985 году защитил кандидатскую диссертацию и уже преподаю 43 года. Основная дисциплина профиля – электропривод и автоматизация.

– Почему выбрали именно это направление?

- Мне нравится моя специальность, которую я освоил. Поэтому я понимал, что могу преподавать ее студентам. И вообще я человек общительный, мне было легко. Не было барьера между мной и студентами.

– Чему стараетесь уделять внимание в работе?

- Я испытываю удовольствие от процесса преподавания. Кроме того, для меня важно не только обучение студентов, но и их воспитание, расширение кругозора. Иногда что-то рассказываю, чтобы чем-то заинтересовать студентов, замотивировать. У меня был такой проект, который я назвал «Последняя минута». Я заканчивал лекцию на 5 минут раньше и показывал студентам короткую презентацию, в которой рассказывал о том, что меня волнует на сегодняшний момент, какая новость меня удивила, потрясла, заинтересовала.

Когда я начал с ребятами говорить, оказалось, что они не знают, кто такой Илон Маск. Тогда он, конечно, не был так популярен, как сейчас, но на тот момент он уже совершил свои первые открытия и был довольно известным человеком. Илону Маску я и посвятил первую презентацию. Сделал 3-4 слайда, рассказал по минимуму, чтобы не тратить много времени студентов. Они читали, и я делал краткие комментарии.

О достижениях

– Чем вы гордитесь?

- Я горжусь своей международной деятельностью. Есть четыре вуза, за международное сотрудничество с которыми я отвечаю: эстонский, латвийский и два немецких партнера.

В течение уже 15 лет я вывожу студентов в Германию в рамках проекта, который позволяет им ездить и жить бесплатно в немецких семьях. Я установил хорошие отношения с немецкими коллегами. Я также горжусь тем, что читаю курс лекций на русском языке в Резекненской технологической академии (Латвия) - это позволяет мне привозить студентов в лабораторию робототехники. Там они работают на уникальном немецком оборудовании - поточной линии по производству термометров. Каждый студент программирует на своем рабочем месте свою программу. С ними проводит занятие профессор Мартиновс.

Я также горд, что мне удалось раз пять свозить из Германии студентов во французский город Страсбург, где мы побывали в Европарламенте, в Совете Европы, увидели изнутри кухню европейской политики.

– Какими достижениями своих студентов вы гордитесь?

- Студенты из года в год разные. Я горжусь теми студентами, которые нашли себе работу по профессии. Я был создателем и первым руководителем аспирантуры в Псковском политехе, поэтому при мне многие аспиранты защитились. Затем я стал первым начальником отдела по работе с иностранными студентами, тогда я привез очень много абитуриентов из Ташкента.

Я доволен, что многие узбекские студенты сделали профессиональную карьеру по специальности. Мне даже звонил бывший студент из Екатеринбурга – он раньше учился и работал здесь, потом пришлось переехать, – и он рассказал мне, что нашел интересную, высокооплачиваемую работу по специальности и что он счастлив. Когда люди такое говорят, мне приятно, потому что я внес свой вклад в их судьбу.

О путешествиях

– Чем вы увлекаетесь помимо преподавательской деятельности?

- Сейчас я занимаюсь стройотрядами, потому что являюсь членом правления регионального отделения российских студотрядов, представляю ветеранов. Три года я был в стройотрядах – это было совершенно незабываемое время – с 1973 по 1975 год. В 1975 году мы впервые поехали в Германию с отрядом, что тоже оставило большое впечатление в моей жизни.

После этого я посетил 26 стран. Я вообще много езжу. Причем все поездки я организую сам: билеты, экскурсии, передвижение между городами – все. Я этим живу. Не представляю свою жизнь без путешествий. Я не беру дорогие билеты и не бронирую богатые апартаменты, а живу в дешевых студенческих хостелах – мне это не важно. Я наслаждаюсь духовной составляющей путешествия. Поездки за границу зачастую оказываются дешевле, чем по России.

Я посетил практически все страны Европы, кроме Португалии, Ирландии, Исландии, Греции, стран бывшей Югославии. По работе я был в командировках по набору студентов в Узбекистане, Таджикистане, Молдове, Приднестровской Республике и Китае. Ездил на матчи чемпионата мира и Европы по футболу в Санкт-Петербург.

Я всегда говорил студентам, что окружающий нас мир прекрасен и удивителен, и каждый может найти в нем что-то свое. Для этого надо просто захотеть и решиться.

– Какая страна больше запомнилась?

- Италия, конечно.

– Почему?

- В свое время я прочитал книгу Ирвинга Стоуна «Муки и радости». Это биографический роман о Микеланджело. Я был поражен деятельностью художника, как он растил себя как скульптора. Самая известная его скульптура – Давид. Я поставил себе задачу обязательно увидеть вживую эту статую и побывать на могиле Микеланджело, что я и сделал.

Город, который больше всего мне понравился, – это Барселона.

– Чем запомнилась именно Барселона?

- Там находятся основные произведения Антонио Гауди, архитектора, который является одним из величайших архитекторов в истории современности. В том числе уникальный собор Саграда Фамилия.

Возможно, в будущем какой-то другой город мне больше понравится, посмотрим. Когда в первый раз я приехал в Париж, я подумал: «Все, это моя любовь», так как я воспитывался на французской литературе – романах Александра Дюма. В то время эти книги было очень сложно достать. У нас даже было такое соревнование, когда я в школе учился: кто больше всех прочтет романов Дюма. Я был одним из лидеров.

Об искусстве

– Вы любите читать?

- Сейчас я мало читаю – не хватает времени.

– Из прочитанного что посоветовали бы?

- Однозначно «Муки и радости» Ирвинга Стоуна. Также я любил читать исторические романы Валентина Пикуля, потому что он пишет интересно и в своеобразной манере. Я в принципе интересуюсь книгами по истории. Мой сын разделяет мой интерес, но предпочитает историческую документалистику. Я удивляюсь, как ему хватает на это терпения. Лично меня на такие книги не хватает, я люблю больше художественную литературу. Сейчас в основном читаю газеты. Наверное, я один из немногих, кто их еще выписывает. Уже более 50 лет выписываю «Комсомольскую правду».

У меня в принципе много увлечений: я люблю музыку, театр, кино. Сейчас в Пушкинском театре проходят Дни якутского кино, фильмы достаточно сильные, профессиональные. В России такие сюжеты я не видел никогда.

- Часто ходите в театр?

- Очень люблю ходить в театр. Я на нем воспитан, очень благодарен своим родителям, которые регулярно меня водили в театр и отправляли еще в школьные годы на зимние каникулы в Ленинград. Там жила моя тетя, которая работала учительницей. Она была педагогом старого поколения – воспитывалась еще до революции в культурной семье, была очень интеллигентной и развитой.

Когда я к ней приезжал, она составляла на всю неделю для меня расписание: сегодня я иду в Эрмитаж, завтра – в Русский музей, потом – в кунсткамеру, затем – в зоологический музей и т. д. И каждый день она покупала мне билет в театр. Благодаря этому я познакомился с творчеством великого режиссера Георгия Александровича Товстоногова, который был главным режиссером Большого драматического театра. БДТ тогда гремел в Санкт-Петербурге, и билеты на него просто невозможно было достать. Как тетя их доставала, я не знаю. Так она и приучила меня к театру.

– Какую музыку вы любите?

- Я регулярно хожу на концерты Губернаторского симфонического оркестра. До пандемии у меня появился новый интерес: я начал ездить в Ригу на рок-концерты. Мне удалось посетить в «Арена Рига» выступления ансамбля Smokie, который гремел в 80-90-х, Lord of the Dance – это ирландская всемирно известная группа, которая танцует чечетку, концерт был просто замечательным. Ездил также на концерт Сары Брайтман и Deep Purple.

А еще Игорь Савраев успевает помогать подопечным псковских домов престарелых: сотрудничает с фондом «Старость в радость», регулярно покупает нужные этим людям вещи и передает их туда. Скоро будет Новый год, фонд собирает тысячи открыток: любой желающий может присоединиться к этому важному делу, просто сделав свою открытку и через фонд отправив свои теплые слова бабушкам и дедушкам. Подробную информацию можно найти в соцсетях фонда.

Материал подготовлен пресс-службой ПсковГУ.