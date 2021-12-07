В Пскове после капремонта запустили ещё 16 лифтов
В Пскове после капремонта запустили ещё 16 лифтов в пяти домах, сообщили Псковскому агентству информации в Фонде капитального ремонта Псковской области.
Лифты запустили по адресам: Бастионная, д. 17; Западная, д. 22; Труда, д. 53; Труда, д. 67; Байкова, д. 4.
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