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Уроки музыки: псковский преподаватель занимается с особенными детьми

Преподаватель музыки в Пскове Полина Климшина проводит развивающие уроки для дошкольников и школьников с ограниченными возможностями здоровья.

«Преподаю уже четыре года, начинала в Центре лечебной педагогики, - рассказала Полина Климшина. - Обучаю всему, что связано с музыкой: мы изучаем нотную грамоту, музыкальную терминологию, слушаем известные музыкальные произведения, поём. Также я обучаю игре на фортепиано с помощью цветов, так как нашим ребятам  сложно и долго вникать в классическую методику черно-белых клавиш. А с помощью цветов ребята могут уже с первых уроков что-то сыграть сами».

Занятия музыкой способствуют развитию интеллектуальных, творческих способностей, развитию мелкой и крупной моторики, речи, социальной адаптации, коммуникативных навыков.

По словам Полины Климшиной, музыка - это мостик к речи. «Если у ребёнка есть проблемы с речью, то музыка просто незаменима. Музыкальные занятия - большая помощь для логопедов. Игра на фортепиано особенно полезна детям с аутизмом, у которых нарушено взаимодействие полушарий мозга. Занимаются у меня и незрячие ребята, с ними мы обучаемся с помощью специальных пометок на клавишах, играем даже сложные гаммы», - отметила преподаватель.

К каждому ребёнку Полина подбирает индивидуальный подход. «Дети все разные, разных возрастов, с разными особенностями, со своими сильными и слабыми сторонами. Но достижения и успехи есть у всех. Также мы устраиваем концерты, где выступают наши ребята. И для них, и для родителей это всегда праздник. У нас нет зачётов и экзаменов, мы занимаемся с удовольствием», - подчеркнула Полина Климшина.

«Хотела бы сделать объявление для выпускников Псковского колледжа культуры, может быть, для состоявшихся музыкантов: у кого возникнет желание работать с нашими ребятами, я буду рада сотрудничать», - подытожила преподаватель.

Группа в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/polinamusicpskov
 
Запись и справки по телефону: 8 911 392 48 41 
 
Адрес: Псков, Набережная реки Великой, дом 6, офис 1.

Подготовлено при поддержке АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области».

 

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