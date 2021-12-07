Псковский театр кукол подготовил для юных зрителей новогоднюю сказку «Семь сказочных ключей»

12:01, 07 декабря 2021, ПАИ

Новогоднюю сказку «Семь сказочных ключей» подготовил Псковский театр кукол для юных зрителей, сообщили в театрально-концертной дирекции.

Музыкальный спектакль объединил в себе лучшие произведения-сказки – «Кот в сапогах», «Старик Хоттабыч», «Доктор Айболит» и другие. В каждой из этих сказок героям предстоит обнаружить по волшебному ключу. Они уверены в том, что ищут способ открыть сундук с драгоценностями, в действительности же дружба, отвага, честность и взаимовыручка окажутся для наших героев теми сокровищами, переоценить которые невозможно.

В конце спектакля зрители встретятся с главным волшебником года и Дедом Морозом. Даты проведения спектаклей с 22 декабря по 7 января 2022 года.

Отметим, что спектакли можно посетить по программе «Пушкинская карта».