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Общество

Шесть человек скончались от коронавируса в Псковской области за сутки

В Псковской области от коронавируса скончалось ещё шесть человек. С начала пандемии от COVID-19 в регионе умерло 1 123 человека, пишет официальный Telegram-канал.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 67 484 случаев COVID-19 (180 — за прошедшие сутки). 58 950 пациентов вылечились от коронавируса, из них 117 — за минувшие сутки.

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