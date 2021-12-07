Шесть человек скончались от коронавируса в Псковской области за сутки

12:07, 07 декабря 2021, ПАИ

В Псковской области от коронавируса скончалось ещё шесть человек. С начала пандемии от COVID-19 в регионе умерло 1 123 человека, пишет официальный Telegram-канал.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 67 484 случаев COVID-19 (180 — за прошедшие сутки). 58 950 пациентов вылечились от коронавируса, из них 117 — за минувшие сутки.