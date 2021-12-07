В Себежском районе нейтрализовали «террористов», которые установили взрывное устройство на школу

12:32, 07 декабря 2021, ПАИ

7 декабря оперативным штабом Псковской области проведено антитеррористическое учение под условным наименованием «Рельеф», сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

К мероприятиям привлечены силы и средства УФСБ, а также УМВД, УФСИН, Управления Росгвардии, Пограничного управления, Минобороны, ГУ МЧС России по Псковской области, органов исполнительной власти Псковской области.

По замыслу учения, от сотрудника охраны себежской школы поступило сообщение, что были обнаружены два человека, которые пытались закрепить на фасаде учреждения посторонний предмет.

Сотрудники наряда сил единой дислокации ППС МО МВД России «Себежский» и группа быстрого реагирования МОВО «Опочецкий» филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Псковской области» обнаружили подозреваемых, которые открыли по ним огонь из огнестрельного оружия. В ходе задержания одному из преступников удалось скрыться на автомобиле Volkswagen Transporter вместе с сообщниками. У входа в здание обнаружили предмет с признаками самодельного взрывного устройства.

Позже от жителя муниципалитета поступило сообщение, что он заметил в лесном массиве в районе озера Уклейниц четырех мужчин, вооруженных огнестрельным оружием. Оперативным штабом были приняты меры по оцеплению территории предполагаемого места нахождения преступников, их поимка и обезвреживание.

Благодаря слаженным действиям антитеррористической группировки сил и средств под руководством руководителя оперативного штаба – начальника УФСБ России по Псковской области полковника В.В. Швырева «террористы» нейтрализованы, обнаруженное самодельное взрывное устройство обезврежено.

Руководитель оперативного штаба отметил, что цели учения достигнуты. Приобретенный опыт будет учтен в дальнейшей подготовке сил и средств, привлекаемых к участию в контртеррористических операциях.

Антитеррористические учения, направленные на совершенствование и координацию деятельности сил и средств, выделенных для борьбы с терроризмом, проводятся регулярно согласно плану, утвержденному руководством Национального антитеррористического комитета. В текущем году это четвертое успешно отработанное оперативным штабом Псковской области учение на территории субъекта.