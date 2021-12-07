Псковские здравницы представлены на выставке MedTravelExpo2021 в Москве
6 декабря в Москве открылась международная выставка MedTravelExpo2021, на которой представлены профсоюзные здравницы Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облсовпрофа.
«Медицинский ресурс нашей санаторно-курортной базы «Хилово», «Голубые озёра», «Черёха» очень серьёзен и востребован. Особенно важным мы выделяем такое направление, как реабилитация после перенесённой коронавирусной инфекции», - отметил председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов.
Выставка продлится до 10 декабря. Для участников подготовлены десятки научно-практических конференций, лекций, образовательных площадок.
Накануне псковская профсоюзная делегация приняла участие во Всероссийском съезде фармацевтической и медицинской промышленности. Все мероприятия проходят с участием первых лиц Минздрава, Минобрнауки, Росздравнадзора, Российской академии наук, Минпромторга, РСПП, ассоциации «Росмедпром», «Опоры России», «Деловой России», ТПП РФ.
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