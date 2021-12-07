Метеорный поток Геминиды смогут увидеть псковичи на декабрьском небе

13:44, 07 декабря 2021, ПАИ

Метеорный поток Геминиды смогут увидеть псковичи на декабрьском небе. Поток достигнет максимума активности в начале следующей недели, сообщает группа «ВКонтакте» AstroAlert.

Метеорный поток порожден астероидом Фаэтон диаметром около 5 км, который, возможно, является выродившейся кометой. Наблюдать его можно на всех континентах, кроме Антарктиды.



Наступление фонового традиционного максимума прогнозируется Международной метеорной организацией 14 декабря около 10:00 по московскому времени. Активность Геминид остается на высоком уровне обычно около суток. Ожидается до 150 метеоров в час на темном незасвеченном городскими огнями небе, однако растущая Луна будет существенно мешать наблюдениям вечером и в начале ночи.



Радиант потока (точка на небе, в которой пересекаются их продолженные назад траектории) находится в созвездии Близнецы около яркой звезды Кастор. Он поднимается выше всего над горизонтом около местной полуночи. Скорость входа метеорных частиц в атмосферу относительно низкая и составляет 35 км/сек. Для сравнения: скорость знаменитых Персеид 59 км/сек.