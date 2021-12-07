До -24 похолодает в Псковской области ночью 8 декабря

14:26, 07 декабря 2021, ПАИ

8 декабря на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и в первой половине дня местами будет туман, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью опустится до -21... -16 градусов, в низинах - до -24. Днем прогнозируется -14…-9.

Будет дуть ветер западного и юго-западного направлений со скоростью 0-5 метров в секунду. Атмосферное давление высокое.