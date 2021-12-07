Морозы в Псковской области ослабеют к 10 декабря

14:44, 07 декабря 2021, ПАИ

Морозы в Псковской области ослабеют к 10 декабря, сообщила Псковскому агентству информации начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«Вопрос в том, принесёт ли это кому-то счастье? После 10-го ожидается выход фронтальной системы с запада, это будет сопровождаться сначала снегом, затем мокрым снегом. Днём температура станет стремиться к плюсовым значениям, ночью термометры покажут небольшой минус. Ветер будет южным. То есть красивая морозная зима закончится, ну а дальше будет видно», - заключила Тала Нещадимова.

Две ближайшие ночи будут очень морозными с температурой до -25 градусов.