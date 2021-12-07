В Псковской области продолжается реконструкция МАПП «Бурачки»

14:53, 07 декабря 2021, ПАИ

В Псковской области продолжается модернизация автомобильного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации. Реконструкция МАПП «Бурачки» проводится без остановки работы пункта пропуска, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Часть территории пункта пропуска закрыта для проведения строительных работ. Пропускная способность ограничена имеющейся инфраструктурой.

В связи с этим перед всеми пунктами пропуска в Псковской области периодически возникают очереди транспортных средств международной перевозки, выезжающих с таможенной территории Евразийского экономического союза.

Руководство таможни предпринимает ряд мер для уменьшения скопления транспортных средств. Ситуация на всех пунктах пропуска Псковской таможни находится под постоянным контролем.

Учитывая чрезмерную нагрузку на МАППы в Псковской области, таможня рекомендует перевозчикам и участникам внешнеэкономической деятельности выбирать другие логистические схемы и виды транспорта для перемещения товаров.