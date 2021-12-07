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Международная конференция «Школа паркового менеджмента» проходит в Псковской области

С 7 по 10 декабря в Псковской области проходит международная конференция «Школа паркового менеджмента», сообщили Псковскому агентству информации в ПООО «Чудской проект».

Основная цель школы – обмен опытом работы в «парковых» проектах, поддержанных программами приграничного сотрудничества «Россия – Латвия» и «Россия – Эстония» на период 2014-2020 годов и реализуемых на территории Псковской и Ленинградской областей, Санкт-Петербурга и Латвии, а также обсуждение практических аспектов восстановления, сохранения и продвижения исторических усадебных парков.

Первые два дня пройдут в Пскове, затем участники переедут в Новоржевский район, бывшую усадьбу Львовых в деревню Алтун, где обсудят вопросы сохранения и поддержания исторических усадебных парков. По возвращении в Псков участники познакомятся с восстанавливающимся парком усадьбы Лореров-Розенов в деревне Гораи.

В школе принимают участие представители органов государственной и муниципальной власти, парковых музеев-заповедников, коммерческих и некоммерческих организаций, работающих с парковыми территориями, эксперты – всего более 50 участников из России, Латвии и Эстонии.

Мероприятие проходит в комбинированном (онлайн и офлайн) формате с учётом требований и разрешений Роспотребнадзора.

Школу проводят Псковская областная общественная организация «Чудской проект» и Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» при содействии комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации Пскова.

Мероприятие проходит в рамках проекта LV-RU-040 NewLINE «Новая жизнь старых парков: эффективное управление историческими природными объектами в приграничном регионе Латвии и России» при финансовой поддержке программы приграничного сотрудничества «Россия – Латвия» на период 2014-2020 годов.

Программа приграничного сотрудничества «Россия – Латвия» на период 2014-2020 годов поддерживает совместные усилия, направленные на решение проблем развития приграничных территорий, и продвигает устойчивое использование существующего потенциала региона вокруг границы между Европейским союзом и Российской Федерацией.

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