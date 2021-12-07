Юлия Рощина: Фермеры – это неубиваемые люди

15:07, 07 декабря 2021, ПАИ

«Фермеры — это особая категория людей. Это люди, которые не убиваемые и не потопляемые, потому что столько трудолюбия, позитива, смекалки, наверное, в другой профессии найти сложно», - сказала председатель Совета Ассоциации «ПСКОВСКИЙ ФЕРМЕР» Юлия Рощина на заседании круглого стола по развитию агропромышленного комплекса в регионе в медиацентре Псковского агентства информации 7 декабря.

По ее мнению, фермерам приходится решать множество задач, поскольку в маленьком хозяйстве они, как правило, являются сразу и менеджерами, бухгалтерами, директорами, продавцами, маркетологами и грузчиками.

«Ассоциация у нас не очень большая, если сравнивать с другими региональными организациями. Но тем не менее дружная и сплоченная. Среди тех вопросов и задач, которые встают сегодня по вопросам государственных мер поддержки, мы решили выделить несколько основных и бить по этим точкам, потому что распыляться нет ни сил, ни энергии. Три основных момента, которые волнуют тех, кто работает на земле, это — земельные, трудовые ресурсы, технические ресурсы. С земельными ресурсами у нас все неплохо, в принципе.

Немного подработать земельное законодательство так, чтобы было проще получить фермеру землю, чтобы он смог сам стать инвестором своей земли. Такую перспективу мы видим и двигаемся к этому. С трудовыми ресурсами пока все сложно: фермерское хозяйство может обходиться только своей семьей — не всегда это срабатывает и нужны наемные сотрудники. В сельских поселениях не всегда, правда, можно найти адекватных сотрудников. Без определенной доли юмора и позитива в этой профессии точно не выжить», - сказала Юлия Рощина.

Она также отметила, что самый острый вопрос, который поднимается уже не первый год, — технические ресурсы. По словам Юлии Рощиной, каждый из фермеров хочет вкладываться и показывать результат, от этих показателей зависит, какое количество мер поддержки они будут получать. Но сделать объемы, как пояснила Юлия Рощина, можно только при достаточном количестве технических ресурсов.

«На конец 2021 года ничего не изменилось — все те же трудности, вопросы, связанные с недостаточностью обеспечения техническими ресурсами, сельхозтехникой. Большинство хозяйств не может приобрести технику по полной стоимости, даже лизинговые программы сложные. Поэтому мы ставим акцент на том, чтобы договариваться. Изношенность сельхозтехники в Псковской области колоссальная, каждое хозяйство нуждается в 3-5 единицах техники, два-три трактора необходимы практически каждому хозяйству», - добавила Юлия Рощина.