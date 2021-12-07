Жителей Пскова просят сообщать о неубранных сосульках

15:24, 07 декабря 2021, ПАИ

Жителей Пскова просят присылать жалобы на неубранные сосульки. «Если вы где-то видите, что висят сосульки, обращайтесь поадресно, и мы сразу будем направлять в управляющие компании, чтобы они сразу же приступали к ликвидации», - заявила начальник контрольного управления городской администрации Наталья Симонова в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ

















































Сообщения можно направлять по электронной почте: kontrolpskov@pskovadmin.ru с фотографией и привязкой к адресу, дате и времени.

Наталья Симонова уточнила, что есть определенный срок на устранение данного нарушения. Если управляющая компания не выполняет обязанности, будет составлен административный протокол. «Наказываем рублем, но в любом случае они должны будут это исполнить», - уточнила Наталья Симонова.

Если говорить про юрлиц, может доходить и до 50 тысяч, и до 100.

Штраф для физических лиц составляет от 1,5 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических – от 25 до 50 тысяч рублей. При повторном нарушении штраф увеличивается до 3-5 тысяч рублей для физических лиц, до 10-15 тысяч рублей – для должностных лиц и до 50-100 тысяч рублей – для юридических лиц.