Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Жителей Пскова просят сообщать о неубранных сосульках

Жителей Пскова просят присылать жалобы на неубранные сосульки. «Если вы где-то видите, что висят сосульки, обращайтесь поадресно, и мы сразу будем направлять в управляющие компании, чтобы они сразу же приступали к ликвидации», - заявила начальник контрольного управления городской администрации Наталья Симонова в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

  • Сосульки
    Фото: ПАИ
  • Сосульки
    Фото: ПАИ
  • Сосульки
    Фото: ПАИ
  • Сосульки
    Фото: ПАИ
  • Сосульки
    Фото: ПАИ
  • Сосульки
    Фото: ПАИ
  • Сосульки
    Фото: ПАИ
  • Сосульки
    Фото: ПАИ
  • Сосульки
    Фото: ПАИ
  • Сосульки
    Фото: ПАИ
  • Сосульки
    Фото: ПАИ
  • Сосульки
    Фото: ПАИ
  • Сосульки
    Фото: ПАИ
  • Сосульки
    Фото: ПАИ
  • Сосульки
    Фото: ПАИ
  • Сосульки
    Фото: ПАИ
  • Сосульки
    Фото: ПАИ
  • Сосульки
    Фото: ПАИ
  • Сосульки
    Фото: ПАИ
  • Сосульки
    Фото: ПАИ
  • Сосульки
    Фото: ПАИ
  • Сосульки
    Фото: ПАИ
  • Сосульки
    Фото: ПАИ
  • Сосульки
    Фото: ПАИ
  • Сосульки
    Фото: ПАИ

Сообщения можно направлять по электронной почте: kontrolpskov@pskovadmin.ru с фотографией и привязкой к адресу, дате и времени.

Наталья Симонова уточнила, что есть определенный срок на устранение данного нарушения. Если управляющая компания не выполняет обязанности, будет составлен административный протокол. «Наказываем рублем, но в любом случае они должны будут это исполнить», - уточнила Наталья Симонова.

Если говорить про юрлиц, может доходить и до 50 тысяч, и до 100.

Штраф для физических лиц составляет от 1,5 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических – от 25 до 50 тысяч рублей. При повторном нарушении штраф увеличивается до 3-5 тысяч рублей для физических лиц, до 10-15 тысяч рублей – для должностных лиц и до 50-100 тысяч рублей – для юридических лиц.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как часто вы сталкивались с хамством?

Проголосовать >>>

07 декабря 2021

Более 31 тысячи человек заболели COVID-19 в России за сутки
07 декабря 2021

В Пскове на управляющие компании ежедневно составляют протоколы за некачественную уборку снега

07 декабря 2021

Жителей Пскова просят сообщать о неубранных сосульках
07 декабря 2021

Студентам ПсковГУ увеличили выплату за вакцинацию от коронавируса
07 декабря 2021

Юлия Рощина: Фермеры – это неубиваемые люди
07 декабря 2021

Новый детский сад на Коммунальной в Пскове откроется в январе
07 декабря 2021

Морозы в Псковской области ослабеют к 10 декабря
07 декабря 2021

До -24 похолодает в Псковской области ночью 8 декабря

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...