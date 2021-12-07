В Пскове на управляющие компании ежедневно составляют протоколы за некачественную уборку снега

15:31, 07 декабря 2021, ПАИ

В Пскове на управляющие компании составили порядка 5-6 протоколов за некачественную уборку снега. Об этом сообщила начальник контрольного управления городской администрации Наталья Симонова корреспонденту Псковского агентства информации.

Она уточнила, что это происходит постепенно — нужно надлежащим образом уведомлять все управляющие компании для того, чтобы составить протокол об административном правонарушении. «Работа продолжается, все планомерно проверяется контрольным управлением, и управляющие компании привлекаются к административной ответственности», - отметила Наталья Симонова.

Она уточнила, что вся неделя в контрольном управлении расписана — УК приглашены на составление протоколов и завтра, и послезавтра. При этом специалист подчеркнула, что самое главное — чтобы управляющие компании прислушались и начали убирать. «Вопрос не столько в количестве составленных протоколов. Важно, чтобы управляющие компании начали убирать дворовые территории, сбивать сосульки с крыш», - заметила она и добавила, что результат работы уже есть — управляющие компании устраняют нарушения.

Наталья Симонова отметила, что люди не всегда довольны тем, что происходит во дворах, но в такой мороз «до асфальта все равно убрать не получится».

Отметим, штраф за некачественную уборку для юридических лиц составляет от 25 до 50 тысяч рублей. При повторном нарушении он увеличивается до 50-100 тысяч рублей.