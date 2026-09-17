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Общество

В Псковской области переселенцам оказывают адресную помощь – Михаил Ведерников

Власти Псковской области оказывают семьям переселенцев адресную помощь, в том числе в решении бытовых вопросов, не предусмотренных стандартным перечнем мер поддержки. Об этом глава региона Михаил Ведерников сообщил в программе Юлии Барановской «Губернатор без галстука».

Михаил Ведерников вместе с Юлией Барановской пообщался с семьями переселенцев. Скриншот из передачи Барановской «Губернатор без галстука»

«Если нужно починить крышу, выделяем на это средства из резервного фонда. Или кто-то помогает – перекрываем крышу, вставляем окна, даже если это в качестве меры поддержки не запланировано», – сказал он.

Во время съемок Ведерников и Барановская встретились с семьями, переехавшими в Псковскую область из Италии, Хорватии, стран Южной Африки и других. Губернатор отметил, что регион сопровождает каждую такую семью и помогает решать возникающие вопросы.

Напомним, Михаил Ведерников был избран губернатором Псковской области 9 сентября 2018 года. 17 сентября исполняется восемь лет со дня его официального вступления в должность главы региона.

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