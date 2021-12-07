Более 31 тысячи человек заболели COVID-19 в России за сутки

15:33, 07 декабря 2021, ПАИ

За последние сутки в России выявлено 31 096 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

6 декабря в стране зафиксировано 1 182 летальных исхода от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровело от коронавируса 34 615 человек.

Всего по состоянию на 7 декабря в России выявлено 9 864 845 случаев заболевания коронавирусом, 8 565 091 человек выздоровел, 283 644 – умерло.