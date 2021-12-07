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Михаил Ведерников поблагодарил главу Псковского района за высокие результаты по исполнению нацпроектов

Губернатор Михаил Ведерников провел рабочую встречу с главой Псковского района Натальей Федоровой. Стороны обсудили ряд насущных вопросов, касающихся жизнедеятельности и развития муниципалитета, сообщили в пресс-службе администрации области.

В первую очередь глава региона поинтересовался, как обстоят дела с уборкой дорог от снега и состоянием электросетевого хозяйства. Наталья Федорова сообщила, что, несмотря на большое количество обращений от жителей, все поступившие заявки отработаны. «Системных сбоев нет, все остальные вопросы решаются в рабочем порядке», — подчеркнула она.

Также руководитель доложила об исполнении комплекса мероприятий по реализации национальных проектов в муниципалитете. В этой части Наталья Федорова проинформировала об успешных результатах по всем направлениям.

Так, по линии образования в Тямшанской гимназии созданы дополнительные возможности для внеурочной деятельности, в том числе для занятий спортом. Кроме того, в районах школах открылись 4 «Точки роста» и 5 центров цифровой образовательной среды.

В рамках создания комфортной городской среды приведены в порядок шесть общественных и три дворовых территорий.

На завершающей стадии находится строительство ФОКОТа в Писковичах. На объекте осталось установить опоры освещения, ограждение, малые архитектурные формы, а также уложить специальное прорезиненное покрытие.

Что касается ремонта дорог, то по нацпроекту БКД и за счет средств регионального и местного бюджетов в нормативное состояние приведено порядка 28 км трасс.

В ходе встречи Наталья Федорова рассказала и о том, как используются объекты, возведенные или приведенные в порядок ранее. По ее словам, в поселке Неелово новый детский садик «Улыбка» и территория пришкольного стадиона очень востребованы у жителей Псковского района. А капитальный ремонт здания Роднинского дома культуры и в целом новая концепция работы учреждения способствовали подъему творческой жизни местных жителей. Кроме того, по словам главы муниципалитета, жители отмечают качество ремонта дорог, их содержание и безопасность, а также улучшение транспортной доступности Талабских островов за счет приобретения новых пассажирских катеров.

Также Михаил Ведерников и Наталья Федорова обсудили планы по исполнению мероприятий модернизации инфраструктуры в следующем году. Самым значимыми из них Наталья Федорова обозначила проект «Чистая вода» и строительство инженерной инфраструктуры в поселке Борисовичи. Реализация этих проектов стала возможной благодаря договоренности губернатора Михаила Ведерникова с руководством профильного Министерства.

«Это важные проекты и их нужно максимально качественно реализовать», — подчеркнул губернатор и поблагодарил главу Псковского района за высокие результаты по исполнению нацпроектов и других программ модернизации. Кроме того, Михаил Ведерников поддержал муниципальный проект по расширению детского сада «Рябинушка» в Писковичах.

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